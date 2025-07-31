31/07/2025 16:03

【關稅戰】美國暫停小額包裹關稅豁免，中方：望恪守公平競爭原則

《經濟通通訊社31日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，暫停全球小額包裹關稅豁免。從8月29日起，寄往美國、價值800美元或以下的包裹，將會面臨所有適用關稅。特朗普早前只針對來自中國內地及香港的包裹撤銷有關豁免，現在涵蓋範圍將會擴大至全球其他國家或地區。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會表示，中方注意到有關情況。希望美方恪守公平競爭的市場原則，為包括中國企業在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。



此外，特朗普今天表示已與韓國達成貿易協議，對韓國進口商品會徵收15%的進口關稅。郭嘉昆對此表示，中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，維護良好的國際經貿合作環境，遵守世貿組織規則。(jq)