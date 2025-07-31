31/07/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶77點子，報7.1900

《經濟通通訊社31日專訊》美聯儲局於最新議息會議維持利率不變，符合市場預期。但決策內部分歧浮現，兩位理事罕見投下反對票，為1993年以來首次。會後聲明及主席鮑威爾表態強調尚未就9月調整利率「作任何決定」，市場指其言論削弱了對9月降息的預期，同時也可能會再度激怒要求立即大幅降低利率的總統特朗普。



人民幣兌一美元中間價今報7.1494，較上個交易日跌53點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開77點子，報7.1900，上個交易日即期匯率收盤報7.1823。



市場人士表示，中美暫時維持關稅休戰基本符合預期，對市場影響不大；中國政治局會議內容也未超市場預期，預計短期出台增量政策的可能性不大。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬也表示，這進一步印證政策重點轉向長期結構改革，沒有提降準降息，意味著進一步寬鬆預期落空，重點行業產能治理則與反內捲呼應。(jq)