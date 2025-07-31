31/07/2025 16:59

【聚焦人幣】人幣即期收跌報7.1930，全月貶值0.38%

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1930，較上個交易日4時30分收盤價跌107點子，五連跌，創5月30以來兩個月新低，全日在7.1900至7.1945之間波動。全月計，人民幣即期貶值0.38%，此前連續兩個月回升。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升125點子，報7.2004。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1494，較上個交易日跌53點子，較路透預測偏強水平則擴至近570點。



市場人士表示，美聯儲會議表明不急於降息的政策立場後，市場降低對年內降息預期，美元升至兩個月高位，明顯施壓人民幣走勢，不過強勢中間價政策限制了人民幣調整空間。



一外資行交易員稱，「美元轉強的趨勢應該是出來了，USDCNY先看7.2的阻力吧，最近中間價主要是做日內管理。」(jq)