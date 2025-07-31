31/07/2025 09:31

【關稅戰】官媒：中國積極擴大消費品進口，美國企業是重要受益者

《經濟通通訊社31日專訊》中美貿易休戰延長，《人民日報》今日在《鐘聲》欄目刊登的評論文章指出，這一共識為各方所樂見。「關稅少一分，合作就多一分」，中美在經貿領域擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。中國高質量發展和高水平對外開放不斷推進，為中美互利合作創造了更多機遇。



評論舉例，在製造業領域，因為中國產業發展的配套全、生態優、動力足，更多美國企業選擇擴大在華布局，以整合兩國要素優勢，提升企業全球競爭力。又比如，在消費領域，中國正將擴大內需視為戰略之舉，多措並舉積極擴大進口，美國企業是重要受益者。



評論強調，中方一貫樂見雙方企業基於彼此需求，實現更大程度的優勢互補、互利共贏。美方既然看重擴大對華出口，應為兩國企業雙向奔赴減少人為設限，營造良好合作環境。中美經貿會談走到瑞典不容易，未來之路仍需雙方相向而行。(sl)