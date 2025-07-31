31/07/2025 09:51

【數據解讀】統計局：傳統生產淡季加上高溫暴雨洪澇致PMI回落

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，7月製造業採購經理指數(PMI)為49.3%，遜於市場預期的持平，比6月下降0.4個百分點，連續第四個月處於收縮區間，並創4月以來三個月新低。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，受製造業進入傳統生產淡季，部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響，7月製造業景氣水平較上月回落，不過生產指數保持擴張，價格指數繼續回升，大型企業持續保持擴張，新動能持續增長，市場預期回升。



*生產指數、新訂單指數擴張區間回落*



生產指數和新訂單指數分別為50.5%和49.4%，比6月下降0.5和0.8個百分點，製造業生產活動繼續保持擴張，市場需求有所放緩。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數持續位於擴張區間，產需兩端較為活躍；化學原料及化學製品、非金屬礦物市場預期回升品等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場供需偏弱。



受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.5%和48.3%，比6月上升3.1和2.1個百分點，其中主要原材料購進價格指數自今年3月份以來首次升至臨界點以上，市場預期回升造業市場價格總體水平有所改善。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數明顯回升，相關行業市場價格有所改善。



*消費品行業PMI降至收縮區間*



大型企業PMI為50.3%，比6月下降0.9個百分點，其生產指數和新訂單指數分別為52.1%和50.7%，均連續三個月位於擴張區間，大型企業保持較好生產經營態勢；中型企業PMI為49.5%，比上月上升0.9個百分點，景氣水平繼續改善；小型企業PMI為46.4%，比上月下降0.9個百分點。



從重點行業看，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為50.3%和50.6%，均持續高於臨界點，高端裝備製造業保持擴張；消費品行業PMI為49.5%，比上月下降0.9個百分點；高耗能行業PMI為48.0%，比上月上升0.2個百分點，景氣度有所改善。



生產經營活動預期指數為52.6%，比上月上升0.6個百分點，製造業企業對近期市場發展信心有所增強。從行業看，汽車、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於55.0%以上較高景氣區間，相關企業對行業發展更為樂觀。



*非製造業PMI創八個月低，房地產等低於臨界點*



此外，7月非製造業商務活動指數為50.1%，比6月下降0.4個百分點，仍高於臨界點，但創去年11月以來八個月新低。服務業商務活動指數為50.0%，比6月略降0.1個百分點。從行業看，在暑期假日效應帶動下，與居民出行和消費相關的鐵路運輸、航空運輸、郵政、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間；租賃及商務服務、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均位於擴張區間，旅遊相關行業市場較為活躍；房地產、居民服務等行業商務活動指數均低於臨界點，景氣度偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為56.6%，比上月上升0.6個百分點，表明多數服務業企業對市場預期較為樂觀。



同時，受近期部分地區持續高溫、暴雨洪澇災害等不利因素影響，建築業施工有所放緩，商務活動指數為50.6%，比上月下降2.2個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為51.6%，比上月下降2.3個百分點。



*綜合PMI降至三個月低，仍保持擴張*



7月綜合PMI產出指數為50.2%，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體保持擴張，但亦是4月以來三個月新低。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為50.5%和50.1%。(sl)

