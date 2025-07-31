31/07/2025 08:50

【ＡＩ】Meta營收按年增22%，優於預期，盤後股價漲12%

《經濟通通訊社31日專訊》Meta周三（30日）公布業績，第二季營收為475.2億美元，按年增22%，優於市場預期。攤薄後每股收益為7.14美元，較去年同期增長38%，也優於市場預期。Meta股價盤後一度上漲12%。在公布最新財報前，該股今年已累計上漲19%。



Meta預計第三季營收將在475億至505億美元之間，該區間的中位數超過分析師平均預期的462億美元。



此外，Meta上調2025年資本支出預測區間的下限，因為該公司繼續在人才、基礎設施、數據中心和能源等方面進行大量投資，以在快速發展的AI競賽中保持競爭力。該公司目前預計今年的支出將在660億美元至720億美元之間。考慮到持續的貿易爭端和AI投資，這項預測在4月時就已經上調。



Meta表示，明年成本將繼續以更快的速度增長，尤其是在基礎建設和員工薪酬方面的支出將進一步增加。(rc)