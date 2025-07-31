31/07/2025 09:46

【關稅戰】特朗普：對韓國徵15%關稅，韓九成投資利潤歸美國

《經濟通通訊社31日專訊》美國總統特朗普當地時間周三（30日）宣布，美國與韓國已達成一項貿易協議，美國將對韓國進口產品徵收15%關稅，而韓國方面承諾將在美國投資3500億美元，並採購價值1000億美元的美國能源產品。



美國商務部長盧特尼克隨後在社交平台表示，3500億美元的投資計劃中，90%的利潤將歸美國所有。此外，在半導體和藥品的關稅方面，韓國不會受到「比其他任何國家都差」的待遇。



*李在明：韓美貿易協定有助於消除貿易不確定性*



韓國總統李在明周四表示，韓美兩國達成的關稅協定將有助於消除依賴出口的韓國經濟的不確定性，並對消除貿易領域的一個主要障礙表示欣慰。



李在明指出，韓國承諾的3500億美元投資將鞏固韓美兩國在造船、半導體、充電池、生物技術和能源等戰略產業合作的基礎，其中1500億美元將專門用於支持韓國造船企業進入美國造船業。



他補充說，雖然米和牛肉在談判中仍然是有爭議的問題，但韓國不同意在這些領域進一步開放市場。(rc)