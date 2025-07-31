31/07/2025 10:09

【外圍經濟】加拿大央行宣布維持基準利率不變

《經濟通通訊社31日專訊》加拿大央行當地時間周三（30日）宣布，繼續將基準利率維持在目前2.75厘的水平不變。



加拿大央行表示，加拿大第一季為應對關稅問題而提前出口，經濟實現強勁增長，但第二季國內生產總值可能下降約1.5%。這種收縮主要是由於提前出口後，出口急劇逆轉，以及關稅威脅令美國對加拿大商品需求下降。



加拿大央行預測，在當前關稅條件下，隨著出口穩定和家庭支出逐步增加，加拿大經濟增長率今年下半年將回升至約1%，但經濟疲軟將持續到2026年。若關稅問題緩和，加拿大經濟增長反彈速度會加快；若關稅問題升級，經濟將在今年內持續萎縮。(rc)