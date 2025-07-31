31/07/2025 13:20

【特朗普新政】美財長：特朗普「嬰兒帳戶」是社保私有化後門

《經濟通通訊社31日專訊》美國財政部長貝森特周三（30日）發言，將特朗普本月簽署的一項法案中，為新生嬰兒設立的新儲蓄帳戶比作「社會安全私有化的後門」。



貝森特表示：「在某種程度上，這是社會安全私有化的後門。例如，社會安全保障是一種固定收益計劃，如果這些帳戶突然增長，你就有了數十萬美元的退休資金，那麼這也會改變遊戲規則。」



新儲蓄帳戶是特朗普全面減稅與支出法案的一部分，凡於2025年1月至2029年1月間出生的美國公民子女，將在出生後自動獲得一個政府出資設立的投資帳戶，初始金額為1000美元。這筆資金將被投資於追蹤整體股市的指數基金，並由兒童的法定監護人管理。除此之外，監護人或私人機構還可每年為該帳戶追加最多5000美元的資金。(rc)