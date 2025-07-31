31/07/2025 13:31

【外圍經濟】豐田上半年汽車銷量逾554萬輛，時隔3年創新高

《經濟通通訊社31日專訊》豐田公布包含集團旗下大發工業與日野汽車在內，2025年上半年（1至6月）全球銷量，為5544880輛，時隔3年刷新上半年銷量紀錄，比去年同期增長7.4%。



豐田此前的上半年最高紀錄為2021年的約547萬輛。2022年以來，雖然受混合動力車（HV）需求增長等帶動，銷量維持高位，但因全球半導體短缺及認證違規問題導致的停產等影響，未再創新高。



2025年上半年全球銷量中，日本國內銷量達1049027輛，大幅增長27.4%。去年豐田、大發等因認證違規導致銷量大減，今年出現反彈；此外，豐田投放高檔車新款皇冠也起到了拉動作用。



海外銷量為4495853輛，增長3.6%，創新高。全球混動車熱銷帶動整體銷量增長，美國市場因擔憂特朗普政府開徵汽車關稅導致新車漲價，出現了搶購需求。



同時公布的6月單月全球銷量為937246輛，按年增長2.7%。(rc)