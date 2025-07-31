31/07/2025 16:12

【外圍經濟】世界黃金協會：第二季全球黃金投資需求飆漲78%

《經濟通通訊社31日專訊》世界黃金協會(WGC)周四（31日）表示，2025年第二季全球黃金需求（包括場外交易）按年增3%，達1244.8噸，其中投資需求飆升78%。



協會表示，第二季對金條的需求增長21%，抵消對金幣需求的持續低迷。作為實物需求的主要類別，第二季全球金飾消費量下降14%，至341噸，是自2020年第三季新冠疫情席捲全球以來的最低水平，原因是高價格阻止了買家。



作為黃金需求的另一個主要來源，各國央行第二季的購買量減少了21%，至166.5噸。



在供應方面，第二季的回收量增加了4%，達到347.2噸，但儘管價格創紀錄，仍然相對低迷，因為印度消費者選擇以舊換新，或將其作為貸款抵押品。



世界黃金協會下調了對各國央行今年黃金購買量的預估，並補充說，各國央行將資產從美國資產重新配置為黃金的長期趨勢仍未改變。(rc)