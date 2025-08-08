直播中 : 開市Good Morning - 港股錄四連升 兩萬五關企穩未？🛎️分析中芯、華虹、中移動最新業績！💊和黃醫藥上半年勁賺16倍！
直播中 : 開市Good Morning - 港股錄四連升 兩萬五關企穩未？🛎️分析中芯、華虹、中移動最新業績！💊和黃醫藥上半年勁賺16倍！
--
--
(--)
24,911
-121
(-0.48%)
--
--
(--)
--
--
(--)
11.18億
3,638.47
-1.20
(-0.033%)
4,113.12
-1.55
(-0.038%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
117,153.6300
-318.3900
(-0.271%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1299
歐元最佳客戶買入價
9.1801
英鎊最佳客戶買入價
10.5125
日圓最佳客戶買入價
5.3425
恒生指數
--
--
(--)
期指
24,911
-121
(-0.48%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
11.18億
股票
11.18億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：08/08/2025 09:17
可賣空股票總成交
2,202.32億
主板賣空
330.96億
(15.028%)
更新：07/08/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,638.47
-1.20
(-0.033%)
滬深300
4,113.12
-1.55
(-0.038%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
117,153.6300
-318.3900
(-0.271%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1299
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1801
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5125
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3425
