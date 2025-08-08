08/08/2025 14:30

【穩定幣】港元穩定幣吸引性未必大且具風險，發幣商盈利前景難料

《經濟通通訊社記者戚朗軒8日報道》香港《穩定幣條例》上周五(1日)生效，但傳出條例列明禁止交易指明穩定幣的司法管轄區發行或要約提供指明穩定幣，而中國內地即包含於上述區域，亦指明持牌穩定幣發行人要自行對使用VPN的客戶實施管控，變相大力限制了人民幣資金在港以穩定幣自由流通，消息傳出後一眾穩定幣概念股急跌。



市場普遍認為，美國爭先發行穩定幣，其中一大原因為希望穩定幣如泰達幣（USDT）一樣會以美債作為抵押，將穩定幣視為穩定債市的一大工具。但獨立財經分析師黃偉康接受《經濟通通訊社》訪問時提到，美國希望搶先一步發行合規穩定幣，以鞏固美元現有地位，使其繼續成為主要結算貨幣，未必是為穩定債市。他指，目前美元佔全球交易量五成，因此美國要維持美元地位必須先在發行穩定幣上搶先一步，而美國國債短期至中期品種所承受的壓力不大，更大壓力主要在於超長期國債，而天才法案僅要求穩定幣以短期甚至超短期債券為抵押，故他不認為美國穩定幣發行與債市波動有關。



*美元結算地位上鏈後亦難以取代，人民幣流通性限制穩定幣發行*



穩定幣其中一大賣點為快捷完成跨境支付，可實現「T+0」，減少手續費支付或匯率變動所帶來的影響，即使用港元穩定幣也可經區塊鏈轉為美元穩定幣再轉換成美元；不過黃偉康認為，一款穩定幣是否熱門，也與與其掛勾的法幣受歡迎程度息息相關。他指，雖然近期美國經濟走弱令美元穩健程度受到質疑，但全球經濟集體向下，至今仍未有貨幣成功挑戰美元地位，即使場景轉至鏈上，以美元穩定幣作結算亦會比港元穩定幣受歡迎。



至今尚未有發行人民幣穩定幣消息，黃偉康認為人民幣穩定幣無論在應用以至發行上都會有更大難度。他分析指目前人民幣結算佔國際交易量約7%，雖有上升趨勢，但他估計相關交易量有可能由中國與周邊國家如俄羅斯等交易為主，如今美國有意對與俄羅斯貿易國家實施二級制裁，未來人民幣國際交易量能否持續上升亦未可知。再者，黃偉康認為內地對人民幣的外匯管制力度仍然不小，亦限制了人民幣的流通性，即使日後在港有機會發行人民幣穩定幣，對於提升人民幣國際交易量亦有難度，而這亦並非本港金管局能插手解決的事。



*港元穩定幣必須背靠聯繫匯率，金管局須確保足夠穩定幣結餘*



日前滙豐研究發表報告解釋穩定幣與港元體系的關係，因應港元穩定幣是與港元儲備掛勾，故穩定幣交易並不會影響聯繫匯率，但條例容許發行商可靈活地將港元穩定幣的儲備金以高質素流動美元資產形式持有，如發行商出現港元轉美元操作，將等於資金由港元流向美元。因此，若流向美元速度觸及聯繫匯率的上下限，金管局同樣會作出沽出或承接港元操作，變相便將穩定幣體系綑綁在聯繫匯率之上。



黃偉康強調穩定幣結算能否普及，其中一點最重要為穩健交易架構。他解釋，港元其中一大優勢為聯繫匯率，令港元匯率長期維持穩定；假如港元上鏈後，金管局須要確保穩定幣發行商有足夠能力維持穩定幣體系結餘，如遇上類似索羅斯狙擊港元一樣港元穩定幣受到狙擊，港元穩定幣制度必須要有聯繫匯率一樣的保障制度才能提高市場信心，換句話說，港元穩定幣亦並非完全無風險。



*穩定幣發行商利潤空間不多，仍只能作概念炒作*



穩定幣條例生效前多有券商宣布正申請升級牌照，作為發行穩定幣第一步，消息公布後往往吸引熱錢湧入炒高股價。黃偉康認為要成功發行穩定幣，發行商必須要實力雄厚，故現時有傳首批獲發牌的發行商都以銀行或大型企業為主，他指現行估計的螞蟻、京東都有能力提供百億甚至千億元規模的穩定幣發行，但因為穩定幣號稱比匯款交易更低交易或手績費用，預計穩定幣發行商一大收入來源主要為持有資產的利息收入為主，盈利空間未必一如市場預期，故即使日後穩定幣發行，仍只能以概念炒作為主，難以憧憬會有龐大收入增長。