08/08/2025 08:10

【特朗普新政】白宮經濟顧問委員會主席米蘭獲提名為聯儲局理事

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普周四（7日）宣布，他已選定白宮經濟顧問委員會主席米蘭(Stephen Miran)擔任聯儲局理事。外界此前普遍認為，新人選將是聯儲局主席鮑威爾的接班人。



特朗普在社媒發帖表示：「米蘭從我第二個任期一開始就與我並肩作戰，他在經濟領域的專業能力無可匹敵 -- 他將會做得非常出色。」



提名仍需獲得美國參議院的確認。特朗普表示，米蘭僅將完成辭職的庫格勒(Adriana Kugler)剩餘的聯儲局理事任期。該任期於明年1月屆滿。特朗普表示：「與此同時，我們將繼續尋找長期接任者。」



受米蘭獲提名的消息影響，彭博美元指數抹去日間漲幅。聯儲局沒有立即回應置評請求。



*米蘭長期主張改革聯儲局*



米蘭近年來一直對聯儲局的過往表現持批評態度。在2024年3月的一篇論文中，他與現供職於美國財政部的Dan Katz共同提出了一項24頁的聯儲局改革方案。文中指出，聯儲局的政策失誤源於「群體思維」，並批評該央行越界介入了本不屬於其職責範圍的政治議題。



他們還主張將聯儲局的貨幣政策職能與銀行監管職能徹底分離，建議取消理事會的銀行監管權。兩人認為這一改革能夠「避免不必要地污染貨幣政策決策程」。(jf)