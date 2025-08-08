08/08/2025 09:41

表列同板塊或相關股份表現 股份（編號） 現價（元） 變幅(%) FA南方比特幣(03066) 39.62元 升2.01% FA三星比特幣(03135) 39.64元 升1.75% 華夏比特幣(03042) 14.49元 升1.9% 嘉實比特幣(03439) 14.55元 升1.96% 博時比特幣(03008) 9.1元 升1.9% FA南方以太幣(03068) 18.45元 升5.49% 嘉實以太幣(03179) 9.455元 升5.58% 博時以太幣(03009) 3元 升5.12% 華夏以太幣(03046) 9.35元 升5.23% 中國寶力科技(00164) 0.4元 無升跌 新火科技控股(01611) 4.38元 升1.62% 博雅互動(00434) 7.94元 升4.75% 嘉實比特幣(03439) 14.55元 升1.96%

《經濟通通訊社8日專訊》比特幣ETF走強，FA南方比特幣(03066)升2%，報39.62元，嘉實比特幣(03439)升2%，報14.55元，華夏比特幣(03042)升1.9%，報14.49元。以太幣ETF跟漲，FA南方以太幣(03068)升5.5%，報18.45元，嘉實以太幣(03179)升5.6%，報9.455元，華夏以太幣(03046)升5.2%，報9.35元。消息面上，美國總統特朗普在當地時間周四（7日）將簽署行政命令，允許私募基金、房地產、加密貨幣以及其他另類資產納入401(K)退休帳戶。401(K)為美國國民的退休福利計劃，容許員工將稅前收入存入帳戶進行投資，截至2025年首季其總資產規模達到8.9萬億美元。比特幣受消息帶動向好，現報11.6萬美元，按日升1.58%，以太幣現報3892.92美元，按日跌約5.30%。現時，恒生指數報24963，跌117點或跌0.5%，主板成交近163億元。國企指數報8942，跌38點或跌0.4%。恒生科技指數報5489，跌57點或跌1%。即月期指新報24911，跌121點，低水53點。即月國指期貨報8934，跌37點，低水9點。即月科指期貨新報5488，跌40點，高水9點。(nw)