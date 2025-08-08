08/08/2025 09:41
《異動股》比特幣ETF升2%，特朗普允許退休金賬戶投資加密幣
《經濟通通訊社8日專訊》比特幣ETF走強，FA南方比特幣(03066)升2%，報39.62元，嘉實比特幣(03439)升2%，報14.55元，華夏比特幣(03042)升1.9%，報14.49元。
以太幣ETF跟漲，FA南方以太幣(03068)升5.5%，報18.45元，嘉實以太幣(03179)升5.6%，報9.455元，華夏以太幣(03046)升5.2%，報9.35元。
消息面上，美國總統特朗普在當地時間周四（7日）將簽署行政命令，允許私募基金、房地產、加密貨幣以及其他另類資產納入401(K)退休帳戶。401(K)為美國國民的退休福利計劃，容許員工將稅前收入存入帳戶進行投資，截至2025年首季其總資產規模達到8.9萬億美元。
比特幣受消息帶動向好，現報11.6萬美元，按日升1.58%，以太幣現報3892.92美元，按日跌約5.30%。
現時，恒生指數報24963，跌117點或跌0.5%，主板成交近163億元。國企指數報8942，跌38點或跌0.4%。恒生科技指數報5489，跌57點或跌1%。即月期指新報24911，跌121點，低水53點。即月國指期貨報8934，跌37點，低水9點。即月科指期貨新報5488，跌40點，高水9點。
(nw)
|股份（編號）
|現價（元）
|變幅(%)
|FA南方比特幣(03066)
|39.62元
|升2.01%
|FA三星比特幣(03135)
|39.64元
|升1.75%
|華夏比特幣(03042)
|14.49元
|升1.9%
|嘉實比特幣(03439)
|14.55元
|升1.96%
|博時比特幣(03008)
|9.1元
|升1.9%
|FA南方以太幣(03068)
|18.45元
|升5.49%
|嘉實以太幣(03179)
|9.455元
|升5.58%
|博時以太幣(03009)
|3元
|升5.12%
|華夏以太幣(03046)
|9.35元
|升5.23%
|中國寶力科技(00164)
|0.4元
|無升跌
|新火科技控股(01611)
|4.38元
|升1.62%
|博雅互動(00434)
|7.94元
|升4.75%
|嘉實比特幣(03439)
|14.55元
|升1.96%