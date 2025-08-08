08/08/2025 14:40

【香港要聞】孫玉菡：超過22萬名人才已抵港，續簽情況理想

《經濟通通訊社8日專訊》勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至上月底，各項人才入境計劃共收到約51萬宗申請，其中約34萬宗獲批，超過22萬名人士已經抵港。他回應有人關心「搶人才」有何具體效益時指出，人才來港除了能填補人口、提供勞動力，亦能作出經濟貢獻。



孫玉菡在社交平台表示，「搶人才」措施推出後，外來人才陸續抵港，部份更攜同家眷來港落戶。以高才通為例，從2023年初到今年6月底，已經有超過10萬名受養人抵港，扭轉了本地勞動人口疫情期間的跌勢。去年中香港人口比2022年中，增加2.4%，而過去一年持續有人才移入香港，抵銷人口自然減少的影響，讓整體人口得以保持穩定。



*未來兩星期內公布續簽數字*



孫玉菡說政府一直密切關注各項人才入境計劃的續簽申請，掌握他們的就業動向和發展狀況，其中在高才通計劃下發出的首批簽證去年12月底起陸續到期，至今續簽情況相當理想，局方將在未來兩星期內公布相關統計數字。(hl)