08/08/2025 19:26

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，康師傅公布業績

《經濟通通訊社8日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及康師傅公布業績，料為下周一（11日）市場焦點。



下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開政策會議（至12日）。



數據方面，周六（9日）9:30am（本港時間．下同），中國公布7月消費者物價指數，年率料由0.1%逆轉至下滑0.1%；7月生產者物價指數年率跌幅料由3.6%收窄至3.3%。



在本港，下周一公布業績的公司有:金蝶國際(00268)、康師傅控股(00322)等。



下周二（12日）公布業績的公司有:銀河娛樂(00027)、萬洲國際(00288)、中國聯通(00762)、騰訊音樂-SW(01698)等。



下周三（13日）公布業績的公司有:電能實業(00006)、騰訊控股(00700)、聯想集團(00992)、長江基建集團(01038)、京東集團-SW(09618)等。



下周四（14日）公布業績的公司有:長和(00001)、港鐵公司(00066)、吉利汽車(00175)、長實集團(01113)、京東健康(06618)、網易-S(09999)等。



下周五（15日）公布業績的公司有:中國宏橋(01378)、金沙中國有限公司(01928)等。(wa)