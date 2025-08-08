08/08/2025 10:12

【關稅戰】中芯:關稅政策硬著陸並未發生，料關稅影響或變得更小

《經濟通通訊社8日專訊》中芯國際(00981)(滬:688981)聯合首席執行官趙海軍表示，原先擔心的關稅政策是否硬著陸並沒有發生，並預料關稅的影響可能會變得更小。



他指出，原先集團擔心關稅政策是否硬著陸，這場刺激和急建庫存是否透支了未來的需求，以供大眾商品需求是否在新關稅下引起的價格上漲後衰退，這些並沒有發生，至少在當下還沒有發生，而經過幾個月的時間，大家做了更有餘地的安排，關稅的影響可能會變得更小。



趙海軍續指，第四季度是行業的傳統淡季，前三季度公司配合提拉出貨，客戶已經建立了一定的庫存，雖然客戶信心還是很強，但四季度急單和提拉出貨的情況會相對變緩。(bn)





