08/08/2025 09:18

《經濟通通訊社8日專訊》MSCI指數公司公布季檢結果，其中「MSCI中國指數」季內新增14隻股份，並剔出17隻股份，相關變更在本月26日收市後生效。新納入的港股包括三生製藥(01530)、中信金融資產(02799)、地平線機器人(09660)、老鋪黃金(06181)、美圖(01357)、網易雲音樂(09899)、科倫博泰生物(06990)及藥明合聯(02268)。其餘被納入的A股包括指南針(深:300803)、中信銀行A股(滬:601998)、巨人網絡 (深:002558)、艾力斯(滬:688578)及景旺電子(滬:603228)。另外，季內被剔出指數名單的港股則包括海信家電(00921)及中升控股(00881)。(jl)