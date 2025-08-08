08/08/2025 09:18
MSCI中國指數季檢，納入三生製藥及老鋪黃金等14隻成份股
《經濟通通訊社8日專訊》MSCI指數公司公布季檢結果，其中「MSCI中國指數」季內新增14隻股份，並剔出17隻股份，相關變更在本月26日收市後生效。新納入的港股包括三生製藥(01530)、中信金融資產(02799)、地平線機器人(09660)、老鋪黃金(06181)、美圖(01357)、網易雲音樂(09899)、科倫博泰生物(06990)及藥明合聯(02268)。
其餘被納入的A股包括指南針(深:300803)、中信銀行A股(滬:601998)、巨人網絡(深:002558)、艾力斯(滬:688578)及景旺電子(滬:603228)。
另外，季內被剔出指數名單的港股則包括海信家電(00921)及中升控股(00881)。(jl)
|新增：
|剔除：
|三生製藥
|迎駕貢酒
|指南針
|東方雨虹
|中信銀行
|重慶啤酒
|中信金融資產
|海油發展
|萬國數據
|養元飲品
|巨人網絡
|海信家電
|地平線機器人
|華能水電
|老鋪黃金
|雅克科技
|美圖
|吉祥航空
|網易雲音樂
|遼港股份
|艾力斯
|南鋼股份
|景旺電子
|寶信軟件
|科倫博泰生物
|晨光股份
|藥明合聯
|馳宏鋅鍺
|恩捷股份
|蘇泊爾
|中升控股