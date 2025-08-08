08/08/2025 11:20
《港元利率》一個月拆息回落至0.96厘，隔夜息續升
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報0.95893厘，跌0.601基點，是8月6日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.62679厘，跌2.023基點。
隔夜息報0.27274厘，升7.131基點，是7月30日後最高；一周拆息升4.172基點，報0.42964厘，兩周則跌0.28基點，報0.50214厘。長息方面，六個月拆息跌2.208基點，報2.22286厘，一年期則跌0.453基點，報2.65589厘。
港元匯價今日在7.8493-7.8498之間上落，最新報7.8498。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.27274
|+7.131
|一周
|0.42964
|+4.172
|兩周
|0.50214
|-0.28
|一個月
|0.95893
|-0.601
|兩個月
|1.33506
|-2.155
|三個月
|1.62679
|-2.023
|六個月
|2.22286
|-2.208
|一年
|2.65589
|-0.453
