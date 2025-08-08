08/08/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.27274 +7.131 一周 0.42964 +4.172 兩周 0.50214 -0.28 一個月 0.95893 -0.601 兩個月 1.33506 -2.155 三個月 1.62679 -2.023 六個月 2.22286 -2.208 一年 2.65589 -0.453

《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報0.95893厘，跌0.601基點，是8月6日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.62679厘，跌2.023基點。隔夜息報0.27274厘，升7.131基點，是7月30日後最高；一周拆息升4.172基點，報0.42964厘，兩周則跌0.28基點，報0.50214厘。長息方面，六個月拆息跌2.208基點，報2.22286厘，一年期則跌0.453基點，報2.65589厘。港元匯價今日在7.8493-7.8498之間上落，最新報7.8498。資料來源：香港銀行公會