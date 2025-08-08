08/08/2025 09:59

《真知灼見－溫灼培》對等關稅實施首天未見衝擊市場

《真知灼見》特朗普政府於8月7日正式實施「對等關稅」，與4月2日首次推出時所引發的市場震盪相比，這次實施首日並未出現明顯波動。顯然，經過4個月的精心部署，特朗普似乎成功在收取高額關稅和縮減美國貿易逆差的同時，卻避免了對全球供應鏈的破壞及貿易夥伴的報復。當然，儘管即時衝擊得以避免，但這些關稅相信難免會阻礙全球貿易，對全球經濟造成不利影響。預計這些影響不會立刻顯現，仍需隨著時間的推移逐步觀察。正因現階段未見金融市場震盪，投資者的不安情緒得到緩解，這解釋了市場對美元的避險需求下降，進而導致美元匯價下跌。今早於亞洲市場所見，美匯指數已跌返98指數點水平，較上周處100指數點位置明顯有別。



*料美國通脹6個月後浮現*



美國既然已打破了全球供應鏈的舊有合作模式，新的供應鏈必然會重新建立，但這一過程需要時間。在此期間，整體物價上漲料在所難免。根據三藩市地區聯儲局局長戴利的估計，關稅對美國通脹的推升可能需要6個月甚至更長時間才會顯現，主要是視乎企業的存倉情況。回顧美國最新6月CPI年通脹率及核心年通脹率分別為2.7%及2.9%，兩數字基本上已遠超越聯儲局定下的2%通脹目標。



市場對關稅的另一個關注焦點，是關稅能否為美國帶來可觀的稅收，以緩解財政壓力。根據美國財長貝森特的估計，在最理想的情況下，關稅每年將能為美國政府帶來約3000億美元的收益。如果這一數字屬實，無疑是一筆可觀的收入。根據美國財政部的預測，2025年聯邦政府的總稅收將達到4.6萬億美元，這意味著關稅收益將佔整體稅收的6.5%。然而，從另一個角度來看，在2024財年，美國政府單是在債務的利息支出便高達1.1萬億美元，因此3000億美元關稅收益在相比之下顯得微不足道。至於關稅實施後，會否使美國進口大幅減少，從而影響關稅收益，也不能排除此一可能性。



*英減息惟無阻英鎊升*



轉看英倫銀行，昨晚（7日）英國如預期減息25基點，將息率降至4厘。委員會內部對是否減息的看法相當分歧，最終以五票對四票通過。面對6月年通脹率高達3.6%，是七大貨幣中最高，英倫銀行減息的決策確實不易。根據利率期貨價格變化，市場估計今年英倫銀行最多僅有一次減息機會，但到12月，這個機會的概率也僅為70%。由於減息是意料中事，加上市場估計英息可能會長時間保持於4厘水平，英鎊在昨晚議息會後不跌反升，今早於亞洲市場報1.3445美元或10.55港元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



