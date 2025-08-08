08/08/2025 10:24

《投資觀點》道富投資管理：金價雖高，需求仍然殷切

《環富通基金頻道8日專訊》道富投資管理發表每月黃金監測報告，摘要如下：



- 實物黃金需求（不含珠寶）無論以噸數或美元價值計算均表現亮眼。儘管金價屢創新高，2025年以來ETF投資、央行購金以及市場對金條及金幣的需求仍持續強勁。



- 美國勞動力市場出現疲軟跡象，加上消費壓力浮現，已令貨幣市場大幅提高9月份聯儲局降息的概率。根據過往經驗，聯儲局推行寬鬆政策往往有利黃金走強。



*金價已處於結構性高位*



-該行相信金價已處於結構性高位，並形成了高於3000美元的新基線。年底前金價上行風險仍高於下行風險。



- 金價於2025年前七個月累計上漲約26.5%，但接下來的上行勢頭或將放緩。儘管自4月份以來股市呈現V型復甦，且各資產市場隱含波動率大幅下降，但金價僅從歷史高點回落3%-4%。黃金的穩健表現顯示市場仍有潛在風險。



-美元走勢、聯儲局政策、投資組合避險需求及美國貿易談判，仍是季內影響金價的關鍵宏觀因素。



(hl)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。