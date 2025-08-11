08/08/2025 08:40

【穩定幣】螞蟻數科闡述RWA版圖，Jovay今年9月主網上線

《經濟通通訊社8日專訊》螞蟻集團旗下數字科技公司螞蟻數科首度闡述RWA（Real World Assets，現實世界資產）業務版圖，圍繞技術、產業、生態三個層面，創建立足香港，面向全球的一站式RWA代幣化發行的布局。



螞蟻數科區塊鏈業務總裁邊卓群透露，公司自研的公鏈Jovay計劃於今年9月底正式上綫，該公鏈將能夠處理真實交易，是合規機構級區塊鏈，不會涉及發幣。



螞蟻數科在此之前已經發布RWA平台「兩鏈一橋」、資產上鏈方案AntChain Inside、Layer2區塊鏈Jovay，並在去年8月以RWA實踐入選香港金管局Ensemble沙盒，今年4月正式以香港作為海外總部，邊卓群表示，經過在新能源領域的實踐驗證，該公司的RWA技術平台、商業模式和生態系統漸成熟。基於這一前提，開始穩健推行算力與更廣泛金融資產的新探索。(wn)