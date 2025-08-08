08/08/2025 17:32

《中國監管》外匯局：二季度中國經常帳戶順差1351億美元

《經濟通通訊社8日專訊》國家外匯管理局公布，2025年二季度，中國經常帳戶順差9715億元（人民幣．下同），其中，貨物貿易順差15751億元，服務貿易逆差3345億元，初次收入逆差2978億元，二次收入順差287億元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差9715億元，其中來華直接投資保持淨流入。



2025年上半年，中國經常帳戶順差21589億元，其中，貨物貿易順差32798億元，服務貿易逆差7604億元，初次收入逆差4089億元，二次收入順差485億元。資本和金融帳戶中（含二季度淨誤差與遺漏）逆差19810億元。



*美元計上半年中國經常帳戶順差3006億美元*



按美元計值，2025年二季度，中國經常帳戶順差1351億美元，其中，貨物貿易順差2191億美元，服務貿易逆差465億美元，初次收入逆差414億美元，二次收入順差40億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差1351億美元。



按美元計值，2025年上半年，中國經常帳戶順差3006億美元，其中，貨物貿易順差4566億美元，服務貿易逆差1059億美元，初次收入逆差569億美元，二次收入順差67億美元。資本和金融帳戶（含二季度淨誤差與遺漏）逆差2758億美元。



按SDR計值，2025年二季度，中國經常帳戶順差996億SDR，其中，貨物貿易順差1615億SDR，服務貿易逆差343億SDR，初次收入逆差305億SDR，二次收入順差29億SDR。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差996億SDR。



按SDR計值，2025年上半年，中國經常帳戶順差2257億SDR，其中，貨物貿易順差3425億SDR，服務貿易逆差796億SDR，初次收入逆差423億SDR，二次收入順差50億SDR。資本和金融帳戶（含二季度淨誤差與遺漏）逆差2065億SDR。(jq)