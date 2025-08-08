24,858.82
-222.81
(-0.89%)
24,830
-4
(-0.02%)
低水29
8,895.28
-86.45
(-0.96%)
5,460.30
-86.43
(-1.56%)
2,067.20億
3,635.13
-4.54
(-0.125%)
4,104.97
-9.70
(-0.236%)
11,128.67
-29.27
(-0.262%)
2,222.91
-2.20
(-0.10%)
116,877.5300
-594.4900
(-0.506%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.1282
歐元最佳客戶買入價
9.1538
英鎊最佳客戶買入價
10.5660
日圓最佳客戶買入價
5.3240
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
即將公佈經濟數據
加拿大-就業人口變動
即將公佈
08/08/2025 20:30
前值
8.31萬
市場預測
1.00萬
加拿大-就業參與率
即將公佈
08/08/2025 20:30
前值
65.40%
市場預測
65.40%
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,385.1000
-14.7100
-0.433%
XAG 白銀現貨
38.2896
+0.0114
+0.030%
更新：08/08/2025 20:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
4.32%
10年-3個月國債孳息率
-0.09%
更新：07/08/2025 16:15
