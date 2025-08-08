24,858.82
-222.81
(-0.89%)
24,818
-16
(-0.06%)
低水41
8,895.28
-86.45
(-0.96%)
5,460.30
-86.43
(-1.56%)
2,067.20億
3,635.13
-4.54
(-0.125%)
4,104.97
-9.70
(-0.236%)
11,128.67
-29.27
(-0.262%)
2,222.91
-2.20
(-0.10%)
116,511.8300
-960.1900
(-0.817%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.1282
歐元最佳客戶買入價
9.1538
英鎊最佳客戶買入價
10.5660
日圓最佳客戶買入價
5.3260
恒生指數
24,858.82
-222.81
(-0.89%)
期指(夜)
低水41
24,818
-16
(-0.06%)
國企指數
8,895.28
-86.45
(-0.96%)
科技指數
5,460.30
-86.43
(-1.56%)
大市成交
2,067.20億
股票
1,904.15億
(92.113%)
窩輪
63.06億
(3.050%)
牛熊證
99.99億
(4.837%)
即時更新：08/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,821.51億
主板賣空
290.37億
(15.941%)
更新：08/08/2025 16:59
上証指數
成交：7,135.70億
3,635.13
-4.54
(-0.125%)
滬深300
4,104.97
-9.70
(-0.236%)
深証成指
11,128.67
-29.27
(-0.262%)
MSCI中國A50
2,222.91
-2.20
(-0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
116,511.8300
-960.1900
(-0.817%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1282
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1538
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5660
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3260
