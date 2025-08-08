08/08/2025 16:55

【關稅戰】中國轉運商品據報可暫避美國額外關稅懲罰

《經濟通通訊社8日專訊》據《路透》引述來自東南亞國家的3名知情人士稱，美國不會立即對原產於一國、但從另一國轉運的商品實施更嚴厲的貿易懲罰。



特朗普政府本月7日起對數十個國家進口貨物課徵新關稅，並在一道行政命令中指出， 若商品被判定為非法改道以掩蓋原產地，將面臨高達40%的額外關稅，但該命未明確界定何為「轉運」。據報道，美國白宮官員多次點名越南、泰國等東南亞國家，指其協助中國商品轉運到美國。



目前，美國對東南亞主要經濟體的進口商品徵收約19%的關稅。泰國商業部國外貿易署署長阿拉達(Arada Fuangtong)表示， 「目前所有出口商品（來自泰國）均適用19%稅率，因為尚未有轉運相關規則出台。」《路透》引用 一位知情人士消息稱，美國駐越南官員向當地商界表示，即使商品完全使用中國零件、僅在越南組裝，仍將適用20%的關稅。(wn)