恒生指數
24,962.32
-119.31
(-0.48%)
期指
低水40
24,922
-110
(-0.44%)
國企指數
8,939.75
-41.98
(-0.47%)
科技指數
5,490.69
-56.04
(-1.01%)
大市成交
879.27億
股票
747.35億
(84.997%)
窩輪
46.78億
(5.320%)
牛熊證
85.14億
(9.683%)
即時更新：08/08/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,202.32億
主板賣空
330.96億
(15.028%)
更新：07/08/2025 16:59
上証指數
成交：3,767.77億
3,641.73
+2.06
(+0.057%)
滬深300
4,117.62
+2.95
(+0.072%)
深証成指
11,172.12
+14.18
(+0.127%)
MSCI中國A50
2,230.72
+5.61
(+0.25%)
比特幣
資料由Binance提供
116,896.2100
-575.8100
(-0.490%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1290
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1711
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5700
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3406
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
116,896.21
-575.81
-0.490%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,905.3800
-4.9200
-0.126%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.4583
+0.0188
+4.278%
更新：08/08/2025 10:50
即將公佈經濟數據
法國-國際勞工組織失業率
即將公佈
08/08/2025 13:30
前值
7.40%
市場預測
7.50%
澳洲-外匯儲備
即將公佈
08/08/2025 14:30
前值
AUD 1,019.00億
市場預測
--
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1664
-0.0011
-0.096%
GBP 英鎊/美元
1.3444
-0.0007
-0.052%
AUD 澳元/美元
0.6523
-0.0002
-0.031%
更新：08/08/2025 10:50
