08/08/2025 09:41

【聚焦人幣】人幣即期開市貶31點子，標普稱中國對外收支韌性升

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1382，較上個交易日跌37點子，和市場預測偏強維持在350點以上。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開31點子，報7.1808，上個交易日即期匯率收盤報7.1777。



隔夜美元探底企穩，不過中美休戰是否最終延期，還有待進一步確認，在此之前人民幣中間價大概率延續穩中偏升走勢。



中金公司宏觀團隊最新觀點認為，從全年或更長期的角度來看，隨著美國財政對貨幣干預越發明顯，美元流動性的再度寬鬆可能是大勢所趨，疊加財政對基本面的托底，預計風險資產長期來看仍具潛力，美元下行周期也將持續。



*標普：人民幣的使用增加將提升中國的對外收支韌性*



標普國際信用評級公司發布報告稱，人民幣在全球範圍內的使用增加將提升中國的對外收支韌性。根據國際清算銀行2022年發布的「Triennial Central Bank Survey」，人民幣佔全球外匯交易量的7.0%，交易活躍度位列第五，由此評估人民幣為活躍交易貨幣。



近年來，人民幣計價資產的需求呈現增加的趨勢。截至2025年初，全球逾2%的官方外匯儲備為人民幣計價資產。過去兩年，這一比例有所下降，部分原因在於其他主要經濟體利率上升而中國的利率水平持續下降。(jq)

