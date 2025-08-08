08/08/2025 16:56

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌49點子，報7.1826

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1826，較上個交易日4時30分收盤價跌49點子，全日在7.1805至7.1853之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌64點子，報7.1860。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1382，較上個交易日跌37點子，和市場預測偏強維持在350點以上。



一外資行交易員表示，看特朗普會不會對中國繼續加徵關稅，如果中美休戰期限延長，估計人民幣會小幅升值。



隨著特朗普一系列關稅舉措的最終落地，各方對關稅是否推升美國通脹看法不一。下周美國通脹數據若向好，可能短期提振美元。



中金公司大類資產團隊最新觀點稱，美國進口品中既包括最終品，也包括中間品。對最終品徵加關稅，會導致價格一次性上漲，形成暫時性通脹。但對中間品加關稅，會通過產業鏈緩慢釋放漲價壓力，會導致持續性通脹。最終品關稅與中間品關稅的通脹影響疊加，預計美國本輪通脹上行周期可能接近一年，不會很快結束。(jq)