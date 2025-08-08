08/08/2025 10:23

【ＡＩ】全球首家具身智能機器人4S店北京開業，展多種應用場景

《經濟通通訊社8日專訊》全球首家具身智能機器人4S店Robot Mall今日正式在北京市機器人產業園（亦莊）開業，店內展示了全國40多家廠商的50多款機器人，涵蓋北京人形機器人創新中心「天工」、優必選Walker S、宇樹G1等人形機器人頂尖產品，從舞獅的機械狗到工業製造、抓藥的人形機器人，還有攤煎餅、做咖啡、投籃、繪畫、翻越障礙等眾多場景。



據介紹，機器人4S店聚焦產品從研發測試到市場應用的全周期服務需求，提供銷售(Sale)、零配件供應(Sparepart)、售後服務(Service)、信息反饋(Survey)服務。該店依託機器人大世界現有空間展開，共設四層，面積4000平方米。其中在第二層「未來互動區」，民眾可以在靈巧手、腦機接口、視覺系統、機械臂、機器狗、競賽機器人、益智機器人、仿真人人形機器人等區域進行互動體驗，與宇樹G1、加速進化Booster T1等機器人同場競技。(sl)