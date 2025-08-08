24,973.07
-108.56
(-0.43%)
24,936
-96
(-0.38%)
低水37
8,944.97
-36.76
(-0.41%)
5,494.51
-52.22
(-0.94%)
882.15億
3,641.81
+2.14
(+0.059%)
4,117.85
+3.18
(+0.077%)
11,172.61
+14.67
(+0.131%)
2,230.68
+5.57
(+0.25%)
116,873.9600
-598.0600
(-0.509%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1290
歐元最佳客戶買入價
9.1711
英鎊最佳客戶買入價
10.5700
日圓最佳客戶買入價
5.3406
可賣空股票總成交
2,202.32億
主板賣空
330.96億
(15.028%)
更新：07/08/2025 16:59
