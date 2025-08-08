08/08/2025 14:21

【數據前瞻】機構：中國7月CPI料再轉跌，PPI降幅或收窄

《經濟通通訊社8日專訊》國家統計局將於明日公布7月CPI、PPI數據。《路透》綜合39家機構預估中值顯示，中國7月居民消費價格指數(CPI)同比料轉為下跌0.1%，而6月是在經歷「四連負」後首次轉正增長0.1%。其中，9家機構預估中值顯示，7月CPI環比增長0.3%，6月為下降0.1%。



同時，35家機構預估中值顯示，中國「反內捲」政策傳導效應滯後，7月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅收窄至3.3%，而6月的3.6%降幅是近兩年最大。



*申萬宏源：中下游供給過剩，上游漲價向下游傳導受阻*



申萬宏源證券首席經濟學家趙偉等人在報告中稱，反內捲引發市場通脹升溫的預期，但價格表現或仍弱。在反內捲政策加碼下，供給收縮的預期升溫提振大宗商品價格，但與2016年上游漲價向下游傳導不同的是，本輪供給過剩更多在中下游，導致上游漲價向下游傳導受阻。他們並認為，核心商品CPI可能受下游PPI壓制表現偏弱，加之農產品價格回落，預計7月CPI維持弱勢。



*華創證券：商品高頻價格大漲時，PPI反應滯後*



華創證券首席宏觀分析師張瑜也指出，回顧去年9-10月的情況，在商品高頻價格大漲時，PPI的反應存在滯後。綜合看，推斷7月PPI環比仍略有下跌，但跌幅或明顯收窄。(sl)