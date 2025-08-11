08/08/2025 17:54

【穩定幣】彭博：中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國金融管理部門要求內地金融機構和智庫機構等減少發布有關穩定幣的研究報告或舉辦穩定幣相關的會議，旨在遏制圍 繞這類資產日益增多的投機行為。



知情人士透露，7月底至8月初，一些頭部券商和智庫陸續收到了金融監管部門的窗口指導，要求其取消相關研討會並停止發布關於穩定幣的研究報告。知情人士指，監管機構擔憂穩定幣成為不法分子在中國內地進行欺詐活動的新工具。



報道指，中國證監會和中國人民銀行未立即回覆尋求置評的傳真。



報道認為，儘管中國對加密貨幣相關交易實施全面禁令，但近期的官方表態引發有關中國對加密貨幣行業態度可能轉暖的猜測。監管當局還支持香港構建數字資產中心，本月香港正式實施了穩定幣條例，引發內地企業的興趣激增。



*華僑銀行：監管層憂過度炒作令投資者盲目跟風*



華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，中國的政策制定者在某些議題上不喜歡過度炒作，以避免投資者蜂擁進入某一類資產；目前仍存在擔憂，即並非所有人都充分了解加密貨幣，而政策制定者出於務實考慮，不希望投資者在不了解風險的情況下盲目跟風。



儘管中國對加密貨幣實施禁令，但中國數字資產場外交易依然活躍。據Chainalysis Inc估計，2024年前九個月，這類交易的規模達到750億美元，表明此類交易存在大量渠道。



在這波市場熱潮中，與虛擬貨幣和穩定幣相關的非法集資活動也在興起，促使北京、蘇州和浙江多地的監管機構在過去一個月內發布風險提示。(sl)