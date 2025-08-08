24,858.82
-222.81
(-0.89%)
24,834
0
(0.00%)
低水25
8,895.28
-86.45
(-0.96%)
5,460.30
-86.43
(-1.56%)
2,067.20億
3,635.13
-4.54
(-0.125%)
4,104.97
-9.70
(-0.236%)
11,128.67
-29.27
(-0.262%)
2,222.91
-2.20
(-0.10%)
116,877.5300
-594.4900
(-0.506%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.1282
歐元最佳客戶買入價
9.1538
英鎊最佳客戶買入價
10.5660
日圓最佳客戶買入價
5.3240
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1644
-0.0031
-0.263%
NZD 紐元/美元
0.5954
-0.0014
-0.230%
GBP 英鎊/美元
1.3440
-0.0010
-0.077%
更新：08/08/2025 20:00
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0928
電匯客戶賣出
1.0890
更新：08/08/2025 20:00:08
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
4.32%
10年-3個月國債孳息率
-0.09%
更新：07/08/2025 16:15
