08/08/2025 16:59

《行業數據》乘聯分會：7月全國乘用車零售按月降12.4%

《經濟通通訊社8日專訊》乘聯分會今日公布數據顯示，7月全國乘用車市場零售182.6萬輛，同比增長6.3%，環比下降12.4%。今年以來累計零售1272.8萬輛，同比增長10.1%。



*7月新能源車零售增12%，車市減價車型較去年減少*



7月新能源乘用車市場零售98.7萬輛，同比增長12.0%，環比下降11.2%。1-7月累計零售645.5萬輛，增長29.5%。



乘聯分會提到，反內捲浪潮正推動車市降價減少、促銷平緩，車市運行日益平穩。今年7月有17款車型降價，較去年同期的23款和2023年同期的17款，當前市場保持相對穩定。



*7月乘用車生產量、批發量創同期新高*



數據又顯示，7月乘用車生產222.9萬輛，同比增長12.1%，環比下降7.1%。1-7月乘用車生產1545.8萬輛，累計同比增長13.2%。7月乘用車生產較歷史同期高點2022年7月的215.8萬輛高出7萬輛。



7月新能源乘用車生產達到114.7萬輛，同比增長22.3%，環比下降3.3%；1-7月累計生產759.0萬輛，增長35.7%。



7月全國乘用車廠商批發222.1萬輛創當月歷史新高，同比增長13.0%，環比下降10.8%；1-7月全國乘用車廠商批發1550.3萬輛，同比增長12.4%。



7月新能源乘用車批發銷量達到118.1萬輛，同比增長24.4%，環比下降4.8%；1-7月累計批發762.9萬輛，增長35.2%。



*7月新能源乘用車出口同比增120%*



7月乘用車出口47.5萬輛，同比增長25%，環比下降1%；1-7月乘用車廠商出口295.5萬輛，同比增長9%。



7月新能源乘用車廠商出口21.3萬輛，同比增長120.4%，環比增長7.6%；1-7月累計出口119.9萬輛，增長57.1%。



7月新能源車佔出口總量的44.7%，較同期增加19個百分點。(sl)