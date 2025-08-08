24,829.53
-252.10
(-1.01%)
24,799
-233
(-0.93%)
低水31
8,889.35
-92.38
(-1.03%)
5,462.99
-83.74
(-1.51%)
1,410.82億
3,633.84
-5.83
(-0.160%)
4,105.88
-8.79
(-0.214%)
11,128.32
-29.62
(-0.265%)
2,223.78
-1.33
(-0.06%)
116,557.8200
-914.2000
(-0.778%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1270
歐元最佳客戶買入價
9.1630
英鎊最佳客戶買入價
10.5621
日圓最佳客戶買入價
5.3390
恒生指數
24,829.53
-252.10
(-1.01%)
期指
低水31
24,799
-233
(-0.93%)
國企指數
8,889.35
-92.38
(-1.03%)
科技指數
5,462.99
-83.74
(-1.51%)
大市成交
1,410.82億
股票
1,258.49億
(89.203%)
窩輪
58.26億
(4.129%)
牛熊證
94.07億
(6.668%)
即時更新：08/08/2025 13:54
可賣空股票總成交
945.01億
主板賣空
144.51億
(15.292%)
半日數據，更新：08/08/2025 12:40
上証指數
成交：5,689.38億
3,633.84
-5.83
(-0.160%)
滬深300
4,105.88
-8.79
(-0.214%)
深証成指
11,128.32
-29.62
(-0.265%)
MSCI中國A50
2,223.78
-1.33
(-0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
116,557.8200
-914.2000
(-0.778%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1270
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1630
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5621
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3390
職場女王︱點解要做Appraisal︰淪為辦公室政治工具？機...
職場 職場女王

職場女王︱點解要做Appraisal︰淪為辦公室政治工具？機...
政經專訪

【一本萬利】選擇MPF有秘訣，年青買…近退休買… #林本利（繁體字幕）
肺腺癌|33歲柯煒林確診肺腺癌四期，醫生拆解高風險因素與治療...
醫學通識 健康解「迷」

肺腺癌|33歲柯煒林確診肺腺癌四期，醫生拆解高風險因素與治療...
即市人氣股
強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49
大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55
貨幣攻略
股票
ETF
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
07/08/2025 19:00
瑞士-失業率
公佈值
2.70%
公佈日期
07/08/2025 15:00
瑞士-失業率
公佈值
2.90%
公佈日期
07/08/2025 15:00
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6855
電匯客戶賣出
4.6655
更新：08/08/2025 13:50:30
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1642
-0.0033
-0.281%
NZD 紐元/美元
0.5956
-0.0012
-0.204%
GBP 英鎊/美元
1.3428
-0.0023
-0.172%
更新：08/08/2025 13:50
最新
人氣
