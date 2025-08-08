08/08/2025 12:50

《陸言堂－陳永陸》周大福發可換股債券，利好長遠收入

《陸言堂》恒生指數近日表現仍然反覆，並開始在25000點進行防衛戰，當中利淡的因素是港元持續處於弱勢，香港銀行體系結餘將會跌至約600億元的水平，這代表拆息難免會有所上升，這絕對會影響樓市及港股短期的表現。



不過，與此同時，美股持續創出新高，加上關稅問題愈來愈明朗化，投資者對關稅的憂慮開始下降，這都支持港股的表現。因此，恒指短期應該會在24500點至25500點之間上落為主。



周大福(01929)近日走勢再度轉強，其中一個原因是市場的避險情緒再度轉強，同時美元再度轉弱，這令金價再度挑戰3500美元的水平，同時亦令周大福的股價造好。事實上，早前周大福的業績有不少亮點，儘管期內收入按年下滑17.5%至896.6億元，淨利潤跌9%至59.2億元，但均高於市場預期，反映公司在逆市中仍具盈利能力。



*黃金需求復甦，同店銷售受惠回升*



受惠於黃金需求復甦與金價支撐，周大福在4至5月的同店銷售亦受惠回升，期內，中國內地及港澳市場同店銷售顯著改善，主因金價上漲激發黃金保值需求，尤其內地消費者購金意願強勁。再者，集團優化產品結構，計價產品佔比下降，高毛利的黃金首飾佔比提升，進一步優化盈利結構。



與此同時，業績顯示周大福的毛利率改善情況超出預期，代表公司成本控制和產品組合調整見效。而且，預期周大福的黃金借貸虧損有望收窄，金價料在未來仍然維持強勢，可望刺激市場的需求，將會支持周大福今個年度的業績表現。



另外，周大福在業績公布後，計劃發行2030年到期、本金總額88億元的可換股債券，由於年利率只有0.375厘，對周大福的利息開支不會帶來太大的壓力，反而可以利用今次集資獲得的88億元，在黃金業務上進行擴張、門店升級及增加海內外市場滲透率，這對長遠收入帶來支持作用。



而根據行業數據，中國黃金珠寶市場規模將由2024年的5688億元人民幣，增長至2029年的8185億元人民幣，複合年增長高達7.6%，所以周大福集資後有足夠資金發展內地業務，絕對有利，加上換股價高達17.32元，反映機構投資者對其長期價值的認可，同時短期亦不會對周大福的小股東帶來攤薄效應，所以不應對發行可換股債券有所憂慮。建議投資者可繼續長線吸納，尤其是金價可望繼續挑戰3800美元的水平，對周大福的股價會有刺激作用。《獨立股評人 陳永陸》



