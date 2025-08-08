08/08/2025 15:00

《國金新見－溫嘉煒》失望，然後再失望

《國金新見》一再失望的，不是我們，而是美國白宮經濟政策官員。聯儲局上周的議息會議未有減息，其後公布的就業數據更是差強人意，兩者對特朗普政府而言無疑是一大打擊。



美國特朗普政府自就任以來，一直強調在經濟政策方面採取與上屆政府不同的路徑。除了大幅加徵關稅藉以解決貿易失衡外，還希望透過延續減息去推動經濟增長，並一再敦促聯儲局大幅減息，甚至多次明示暗示有意解僱聯儲局主席鮑威爾或希望他離職。半年以來，關稅能否解決貿易失衡還是未知之數，聯儲局既「企硬」拒絕減息，而就業情況似乎進一步降溫， 外界對美國經濟前景的看法更趨分歧。



美國上周五（1日）公布的7月就業數據顯示，失業率由6月的4.1%微升至4.2%，非農就業職位僅增加7.3萬個，且5、6月的新增職位遭大幅向下修訂至1.9萬和1.4萬，三個月平均數字為新冠疫情以來最低，反映勞動市場降溫。勞動參與率跌至62.2%，為2022年11月以來新低，而就業人口比例同創2021年底以來低位。這一系列數據，明顯較市場預期疲弱。美國總統特朗普對數據結果非常不滿，指責數據被政治操控，更下令解僱勞工統計局局長。



就業市場的變化對聯儲局今年貨幣政策立場具有重大啟示。聯儲局7月底議息後維持政策利率於4.25至4.5%，聲言繼續觀察數據、平衡風險，因為通脹依然高於目標，但經濟有所放緩。議息會議後，市場一度預期聯儲局9月或會繼續維持利率不變。然而，若美國失業情況再惡化，或就業增長明顯乏力，聯儲局仍有機會在今年餘下時間減息兩次，甚至提前9月行動，以免經濟硬著陸。



影響美國未來利率走向的因素遠不止於就業數據。其中，政府新一輪關稅措施至今對通脹的影響仍未明朗。美國對多個主要貿易夥伴國家加徵關稅的寬免期結束，除了先後已與英國、日本、南韓、歐盟等達成貿易協議外，大部分國家面臨的關稅稅率均較4月公布對等關稅時為低，而美國與中國的談判仍在延續。無論如何，關稅很大機會加重企業成本並潛在推高通脹。雖然至今的數據暫未完全反映顯著通脹壓力，但未來若企業陸續將成本轉嫁消費者，通脹風險或有上升壓力，或使聯儲局減息步伐保持審慎，亦可能促使白宮尋求更多方式向聯儲局施加更多壓力。



聯儲局貨幣政策不明朗，美國國庫券市場亦出現波動。美國十年期國庫券孳息率7月一度升至近4.5%，到公布就業數據後，孳息率一度回落至4.2%以下，反映部分投資者押注減息，驅使資金流入國庫券避險。到9月份議息會議前，尚有兩份通脹及一份就業數據報告，最終減息步伐仍要視乎未來幾個月的數據會否加快轉弱，及關稅如何影響物價走勢，因而可能為美債帶來新一輪波動。與此同時，美國等多個主要國家財政前景日益引起關注，因此我們下調主權及投資級別企業債券觀點至中性，較長期債券或跑輸中短期債券。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



