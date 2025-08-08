08/08/2025 09:05

《港股評論》亞馬遜雲業務及AI業務仍具發展潛力

《港股評論》雖然美國第二季經濟增速高於市場預期，不過美國聯儲局在6月底的議息會議一如市場預期按兵不動，將聯邦基金利率區間維持在4.25厘至4.5厘不變，為連續第五次按兵不動，顯示經濟不確定性仍然很高，市場揣測局方暗示並未準備好減息。彭博利率期貨顯示，交易員預計聯儲局9月減息的概率下降至三成左右。我們維持今年下半年僅減息一次的看法。



美股方面，由於中美貿易關係緩和，加上美國與主要貿易夥伴陸續達成協議，支持標普500指數及納斯達克指數近期重返歷史高位附近，道指亦距離最高位不遠。至於近期業績期，重磅的焦點股份表現分化，超微電腦(US.SMCI)、超微半導體(US.AMD)、Coinbase(US.COIN)等業績遜預期，相反Meta(US.META)、Palantir(US.PLTR)、Reddit(US.RDDT)及Amazon(US.AMZN)等則表現勝預期。



當中Amazon第二季每股盈利為1.68元（美元．下同），高於預期的1.33元，毛利率按年增加1.7個百分點；營收按年增13%至1677億元，勝預期的1621億元。然而，其股價在業績公布後大幅走低，主因其盈利指引較悲觀，以及雲業務收入308.73億元，按年增長17%，增速較競爭對手微軟(US.MSFT)及Alphabet(US.GOOG)的39%及32%低。我們預期其雲業務及AI業務未來增長潛力依舊，投資者不妨留意。



亞馬遜雲端運算服務Amazon Web Services(AWS)近年在AI基礎設施及生成式AI服務上持續投入，其服務具客戶黏性，加上客戶包括Netflix、Airbnb、NASA、政府及金融機構等知名企業，反映公司在安全性、競爭力及品牌效應的優勢明顯。目前AWS已佔公司總營收約兩成，未來可見佔比會持續增加。



AWS的營業利潤率達33%，電商業務的營業利潤率僅為6.6%，而公司總營業利潤率卻由2016年的2.8%大幅上升至去年的11%，反映AWS已成為公司利潤的核心引擎。中長期而言，市場現對AI及雲端業務的需求有增無減，預期作為市場龍頭的AWS，業務會持續受益，有利公司繼續提升利潤率。



此外，相較其他科技巨頭，亞馬遜的AI領域發展較緩慢，致本年股價走勢較遜色。惟其AI產品線已見雛形，包括新一代語音助手Alexa+、創意內容生成模型Amazon Nova Canvas和Amazon Nova Reel，以及其自研的Inferentia、Trainium芯片等，且見其資本支出持續流入支持AI發展，以其技術、資金及市場領導地位，料公司的AI發展仍值得市場憧憬。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



