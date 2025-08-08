08/08/2025 10:12

【特朗普新政】庫克送白宮24K金禮物，頒暫時放棄「美製蘋果」

《經濟通通訊社8日專訊》蘋果CEO庫克周三（6日）到訪白宮，向總統特朗普致送一件24K底座的玻璃藝術品，試圖說服總統暫時放棄在「美國製造」iPhone的大計。特朗普對禮物表示非常滿意，但並未按庫克訴求收回成命。



庫克親自在白宮橢圓形辦公室的辦公桌上安置好該禮物。他的表情顯得有些緊張，表示：「這塊玻璃來自康寧的生產線，專為特朗普總統雕刻製作，是一件獨一無二的作品，由一名曾任海軍陸戰隊下士、目前在蘋果工作的員工設計。底座來自猶他州，是24K黃金打造。」



特朗普則大讚「我們現在終於在美國本土做這些東西了，而不是在其他國家、那些遙遠的地方。」



庫克還提出訴求說：「您所關注的（手機）最終組裝環節，在一段時間內仍將在其他地方進行。」特朗普則表示：「蘋果的許多零件都是在這裏生產的，我們一直在討論這個問題。整個生產體系設在其他地方，從成本等方面考慮，這種情況已經存在很長時間了，但我認為我們的激勵措施或許足以讓他在某天將生產遷回美國。」



*庫克旨在擺脫特朗普的針對*



分析指，庫克此次送禮，旨在讓蘋果擺脫特朗普在關稅問題上的針對。庫克意識到他們必須有行動，如果能給總統一些可以吹噓的東西，同時又不會毀掉自己的公司，那麼問題可能會在一定時間內消失。這一策略奏效。蘋果股價周三上漲5%，周四又上漲3%。



庫克此前宣布計劃未來4年在美國投資約6000億美元，但未宣布特朗普期望的「美國製造」iPhone。蘋果一些最有價值的零件，如玻璃和臉部辨識感測器，由其合作多年的美國公司製造。最終組裝只是iPhone生產中一個雖關鍵但佔比很小的環節。 (rc)