24,972.82
-108.81
(-0.43%)
24,937
-95
(-0.38%)
低水36
8,945.34
-36.39
(-0.41%)
5,496.06
-50.67
(-0.91%)
884.53億
3,641.87
+2.20
(+0.060%)
4,117.86
+3.19
(+0.078%)
11,172.32
+14.38
(+0.129%)
2,230.59
+5.48
(+0.25%)
116,873.9600
-598.0600
(-0.509%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1290
歐元最佳客戶買入價
9.1711
英鎊最佳客戶買入價
10.5700
日圓最佳客戶買入價
5.3406
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
恒生指數
24,972.82
-108.81
(-0.43%)
期指
低水36
24,937
-95
(-0.38%)
國企指數
8,945.34
-36.39
(-0.41%)
科技指數
5,496.06
-50.67
(-0.91%)
大市成交
884.53億
股票
752.62億
(85.086%)
窩輪
46.78億
(5.288%)
牛熊證
85.14億
(9.625%)
即時更新：08/08/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,202.32億
主板賣空
330.96億
(15.028%)
更新：07/08/2025 16:59
上証指數
成交：3,780.64億
3,641.87
+2.20
(+0.060%)
滬深300
4,117.86
+3.19
(+0.078%)
深証成指
11,172.32
+14.38
(+0.129%)
MSCI中國A50
2,230.59
+5.48
(+0.25%)
比特幣
資料由Binance提供
116,873.9600
-598.0600
(-0.509%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1290
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1711
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5700
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3406
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所01211 比亞迪股份00020 商湯－Ｗ01024 快手－Ｗ00017 新世界發展
股票
ETF
Highlight:
【讚好有禮】賞你焦糖燉蛋換領券！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1663
-0.0012
-0.104%
GBP 英鎊/美元
1.3443
-0.0008
-0.057%
AUD 澳元/美元
0.6523
-0.0002
-0.035%
更新：08/08/2025 10:50
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0938
電匯客戶賣出
1.0890
更新：08/08/2025 10:50:58
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處