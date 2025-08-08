08/08/2025 10:47

【特朗普新政】特朗普簽署行政令整頓銀行政治歧視行為

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普周四（7日）簽署一項行政令，旨在消除銀行及其監管機構因客戶意識形態立場，而拒絕提供金融服務的做法。



白宮在簽署後發布的情況說明中表示，該行政令指示聯邦銀行監管機構，在其指引和培訓資料中刪除聲譽風險標準，並識別過去實施非法「去銀行化」的金融機構。



若發現機構有此類政策，聯邦當局也被指示對相關機構處以罰款，或採取其認為適當的其他補救措施。



監管機構還將被要求審查投訴數據，將出於宗教原因的非法「去銀行化」案例移交司法部。小型企業管理局下轄的金融機構也將被要求在合理範圍內盡力而為，對那些曾被非法拒絕服務的客戶恢復服務。



白宮表示：「特朗普總統認為，任何美國人都不應因其政治或宗教信仰而被剝奪金融服務，銀行決策必須完全基於個體化的、客觀的、以及基於風險的分析。」



特朗普政府曾指責美國一些最大的銀行出於政治或宗教原因關閉客戶帳戶。許多保守派人士曾抱怨稱，華爾街主要公司拒絕為槍械製造商、化石燃料企業、宗教團體以及加密貨幣公司提供服務。(rc)