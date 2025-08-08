24,916.15
-165.48
(-0.66%)
24,877
-155
(-0.62%)
低水39
8,926.67
-55.06
(-0.61%)
5,491.66
-55.07
(-0.99%)
1,125.76億
3,642.10
+2.43
(+0.067%)
4,117.20
+2.53
(+0.061%)
11,173.87
+15.93
(+0.143%)
2,230.05
+4.94
(+0.22%)
116,770.4400
-701.5800
(-0.597%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1290
歐元最佳客戶買入價
9.1695
英鎊最佳客戶買入價
10.5668
日圓最佳客戶買入價
5.3433
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
恒生指數
24,916.15
-165.48
(-0.66%)
期指
低水39
24,877
-155
(-0.62%)
國企指數
8,926.67
-55.06
(-0.61%)
科技指數
5,491.66
-55.07
(-0.99%)
大市成交
1,125.76億
股票
982.92億
(87.311%)
窩輪
53.27億
(4.732%)
牛熊證
89.58億
(7.957%)
即時更新：08/08/2025 12:22
可賣空股票總成交
2,202.32億
主板賣空
330.96億
(15.028%)
更新：07/08/2025 16:59
上証指數
成交：4,495.98億
3,642.10
+2.43
(+0.067%)
滬深300
4,117.20
+2.53
(+0.061%)
深証成指
11,173.87
+15.93
(+0.143%)
MSCI中國A50
2,230.05
+4.94
(+0.22%)
比特幣
資料由Binance提供
116,770.4400
-701.5800
(-0.597%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1290
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1695
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5668
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3433
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

基孔肯雅熱︱廣東省約6,100宗基孔肯雅熱確診，港輸入個案風...
醫學通識 健康解「迷」

基孔肯雅熱︱廣東省約6,100宗基孔肯雅熱確診，港輸入個案風...
《電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語》:大雄筆下的塗鴉，是對多...
Art & Living 夢囈之上

《電影多啦A夢:大雄之繪畫世界物語》:大雄筆下的塗鴉，是對多...
政經專訪

【陸叔專訪】ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署 #陳永陸（繁體字幕）
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所01211 比亞迪股份01024 快手－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49
大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
股票
ETF
Highlight:
【讚好有禮】賞你焦糖燉蛋換領券！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
4.32%
10年-3個月國債孳息率
-0.09%
更新：07/08/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處