08/08/2025 11:41

【外圍經濟】美國貨幣市場基金資產規模達新高7.15萬億美元

《經濟通通訊社8日專訊》隨著企業重新調整倉位，且聯儲局維持利率穩定情況下，現金資 產仍具吸引力，貨幣市場資產規模創下紀錄新高。



據美國投資公司協會(ICI)周四（7日）公布的數據，截至本月6日，約有762億美元資金流入美國貨幣市場基金。總淨資產從前一周的7.076萬億美元飆升至7.153萬億美元。



分析指，隨著聯儲局官員維持利率穩定，市場觀望特朗普的關稅以及移民、稅收和監管方面的改革對經濟的影響，貨幣基金今年吸引資金流入。在具有不確定性的時期，貨幣基金被視為頗具吸引力的投資工具，因為孳息率依然較高且被視為避風港。(rc)