08/08/2025 16:10

【特朗普新政】薩默斯警告特朗普或令美國步阿根廷後塵

《經濟通通訊社8日專訊》美國前財政部長薩默斯警告，特朗普的政策可能使美國走上類似戰後阿根廷的道路。阿根廷曾是一個相對先進的已開發國家，後來卻淪為經濟落後國。



薩默斯受訪時表示：「阿根廷之所以徹底脫軌，是因為一個民選總統在短短幾年內做出的錯誤決定，該領導人追求的是專制而不是尊崇民主。這對商界以及所有參與政治進程的人來說，都是一個應當引以為戒的故事。」



阿根廷總統貝隆於1946年創立民粹主義政黨貝隆主義黨，該黨推行進口替代和高關稅政策，試圖刺激阿根廷的國內工業。根據智庫OMFIF於2023年發布的一項評估，貿易保護主義是導致阿根廷經濟衰退的「關鍵政策」。



薩默斯表示：「隨著民族主義的落地生根，經濟成功愈來愈依賴於誰和政府關係友好，而不再取決於誰真正擅長製造產品、更擅長與外國競爭，阿根廷的經濟變成一場災難。如果你仔細想一想，這正是我們現在所做事情，這是多麼可怕的事實。」他認為戰後阿根廷的專制經歷是非常值得警惕的教訓，美國人需要更加關注。(rc)