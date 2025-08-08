08/08/2025 16:12

【外圍經濟】Crocs發布遜於預期業績指引，收市價暴跌近三成

《經濟通通訊社8日專訊》曾經風靡一時的洞洞鞋製造商Crocs，正面臨消費者熱情退潮和宏觀經濟逆風的雙重夾擊。周四（7日）發布令人失望的業績展望後，股價在華爾街收市暴跌29.2%，觸及近3年來的最低點。



Crocs預測第三季營收將下降約9%至11%，市場預期增幅為少於1%。Crocs行政總裁Andrew Rees表示：「我們看到美國消費者在非必需品支出方面表現得非常謹慎。他們不買了，甚至都不去商店了，客流量在下降。」



此外，Rees表示，消費者的品味正在發生變化，運動鞋履的風潮正再度興起。展望未來，他認為2026年的足球世界盃和2028年的洛杉磯奧運等大型運動賽事，將更有利於Nike和Adidas等傳統運動品牌，暗示著Crocs可能面臨來自運動時尚領域的更激烈競爭。(rc)