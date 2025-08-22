22/08/2025 14:28

《外資精點》野村升老鋪黃金目標價至1160元，看好同店銷售升

《經濟通通訊社22日專訊》野村發表研究報告指出，上調老鋪黃金(06181)目標價1%，由1148港元調升至1160港元，維持「買入」評級。



該行認為，老鋪黃金策略可支持下半年可持續增長。其中，受惠於8月底的計劃加價及持續優化店舖，預計2025年下半年同店銷售將超過上半年水平。



該行表示，公司將在2025年下半年推出更多庫存單位(SKU)以提高平均售價及保護利潤。報告亦提到，公司加大派息力度反映股東回報承諾，惟同時管理層表示，如果業務需要庫存積累或門店擴張，公司仍可能需於下半年額外融資。



野村上調公司2025至27年銷售、盈利預測分別1%至2%；0%至2%。該行預期，下半年收入按年增長189%至144億元人民幣；經調整盈利按年增長195%至27億元人民幣。(rh)



