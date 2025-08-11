11/08/2025 11:10

【美國議息】高盛稱美國消費者將承受67%關稅，年內通脹將上升

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局出現轉鴿跡象之際，高盛研究顯示，美國企業迄今為止已經承擔了特朗普關稅的大部分成本，但負擔將越來越多地轉移到消費者身上。



高盛的Jan Hatzius等分析師在報告寫到，截至6月份，美國消費者估計承擔約22%的關稅成本，他們未來承擔的比例將升到67%。



相反，美國企業目前已經吸收約64%的關稅成本，但這個比例將降至10%以下。截至6月份，外國出口商已承擔約14%的關稅成本，但這個比例可能升至25%



研究的最終結果是，今年剩餘時間通脹率將上升。高盛預測，12月份核心PCE按年將增長3.2%。



*聯儲局理事鮑曼：撐年內降息3次*



與此同時，在七月議息會上主張減息的聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)，上周六（9日）表示，她支持今年降息3次，並稱最近疲軟的勞動力市場數據強化了她的觀點。



鮑曼與沃勒(Christopher Waller)在7月會議上均支持降息25個基點，她再次敦促其他央行決策者，在9月召開的會議上開始降息。



她表示，此舉「將有助於避免勞動力市場狀況進一步惡化，並降低委員會到時要實施更大規模政策修正的可能性。」2018年時由特朗普任命的鮑曼還重申，她認為關稅驅動的價格上漲，不太可能持續推高通脹。(jf)