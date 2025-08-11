11/08/2025 16:22

【特朗普新政】特朗普擬出兵打擊拉美毒販，墨西哥稱須尊重主權

《經濟通通訊社11日專訊》據《紐約時報》報道，美國特朗普政府正在考慮動用軍隊，打擊拉丁美洲販毒集團。墨西哥外交部隨即發表聲明，表示「墨西哥不會接受美國軍隊進入我國領 土」。



據報道，特朗普總統已下令國防部，制訂對拉丁美洲販毒集團採取軍事行動的方案。特朗普上周五（8日）被問及報道是否屬實時說，他很快會對此發表更多看法，並稱：「拉丁美洲有很多販毒集團。那裏有很多毒品流通。所以你知道，我們想要保護我們的國家。」



*美墨將簽擴大安全合作協議*



美國與墨西哥預計在未來數周簽署擴大安全合作的協議，將加強安全部隊對犯罪組織的聯合監控以及邊境協調。分析指，拜登時期美國政府為爭取其他國家支持，傾向使用「胡蘿卜」而非「大棒」，但特朗普已改變這一做法。



不過，華府官員亦指出，這份協議不會授權美國在墨西哥領土採取直接軍事行動，且任何此類干預都有可能加劇特朗普政府關稅行動已然引發的反美情緒。



墨西哥外交部表示，美墨安全協議是基於合作和尊重主權的原則，並重申總統辛鮑姆的表態，與美方達成的任何協議都必須尊重墨西哥主權。辛鮑姆稱：「我們的合作建立在相互信任、共同責任、主權平等、尊重領土完整和沒有從屬關係的合作的原則之上。」(jf)



