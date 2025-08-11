24,861.60
+2.78
(+0.01%)
24,845
+11
(+0.04%)
低水17
8,880.69
-14.59
(-0.16%)
5,455.75
-4.55
(-0.08%)
953.11億
3,643.25
+8.12
(+0.223%)
4,118.21
+13.24
(+0.323%)
11,253.32
+124.65
(+1.120%)
2,224.59
+1.68
(+0.08%)
121,824.4000
+2,530.1300
(2.121%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1298
歐元最佳客戶買入價
9.1716
英鎊最佳客戶買入價
10.5810
日圓最佳客戶買入價
5.3307
恒生指數
24,861.60
+2.78
(+0.01%)
期指
低水17
24,845
+11
(+0.04%)
國企指數
8,880.69
-14.59
(-0.16%)
科技指數
5,455.75
-4.55
(-0.08%)
大市成交
953.11億
股票
818.16億
(85.842%)
窩輪
49.27億
(5.170%)
牛熊證
85.67億
(8.988%)
即時更新：11/08/2025 10:53
可賣空股票總成交
1,821.51億
主板賣空
290.37億
(15.941%)
更新：08/08/2025 16:59
上証指數
成交：3,897.85億
3,643.25
+8.12
(+0.223%)
滬深300
4,118.21
+13.24
(+0.323%)
深証成指
11,253.32
+124.65
(+1.120%)
MSCI中國A50
2,224.59
+1.68
(+0.08%)
比特幣
資料由Binance提供
121,824.4000
+2,530.1300
(2.121%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1298
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1716
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5810
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3307
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6855
電匯客戶賣出
4.6655
更新：11/08/2025 10:50:19
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,378.5500
-13.0100
-0.384%
XAG 白銀現貨
38.0490
-0.1257
-0.329%
更新：11/08/2025 10:50
