11/08/2025 14:25

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) FA南方比特幣(03066) 41.32元 升4.55% FA三星比特幣(03135) 41.42元 升4.49% 華夏比特幣(03042) 15.14元 升4.63% 嘉實比特幣(03439) 15.15元 升4.12% 博時比特幣(03008) 9.49元 升4.29% FA南方以太幣(03068) 20.32元 升9.54% 嘉實以太幣(03179) 10.44元 升9.89% 博時以太幣(03009) 3.314元 升9.66% 華夏以太幣(03046) 10.35元 升9.87% 中國寶力科技(00164) 0.42元 跌1.18% 新火科技控股(01611) 4.97元 升8.28% 博雅互動(00434) 8.66元 升6.91% 嘉實比特幣(03439) 15.15元 升4.12%

《經濟通通訊社11日專訊》比特幣ETF大漲，華夏比特幣(03042)升4.6%，報15.14元，FA南方比特幣(03066)升4.6%，報41.32元，FA三星比特幣(03135)升4.5%，報41.42元，博時比特幣(03008)升4.3%，報9.49元。以太幣ETF跟漲，FA南方以太幣(03068)升9.5%，報20.32元，嘉實以太幣(03179)升9.9%，報10.44元，華夏以太幣(03046)升9.9%，報10.35元，博時以太幣(03009)升9.7%，報3.314元。積極的宏觀經濟前景推高包括加密貨幣在內的風險資產，比特幣今日持續衝高至12.2萬美元上方，逼近上個月所創下的歷史高點。比特幣現報12.20萬美元，按日升3.41%；以太幣現報4301.31美元，按日升2.04%。消息面上，上周美國總統特朗普簽署一項行政命令，指示勞工部努力允許加密貨幣、私募股權和其他另類資產納入401(k)退休計劃。另外，現貨ETF流入加密貨幣市場，上周又有2.53億美元的淨流入，需求強勁。至於宏觀經濟層面，市場對美國美聯儲可能降息抱持樂觀態度，帶動美元走軟，低利率環境下通常利好加密貨幣。現時，恒生指數報24882，升23點或升不足0.1%，主板成交超過1525億元。國企指數報8881，跌13點或跌0.2%。恒生科技指數報5453，跌7點或跌0.1%。即月期指新報24862，升28點，低水20點。即月國指期貨報8882，跌9點，平水。即月科指期貨新報5453，跌8點，高水6點。(nw)