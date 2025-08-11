11/08/2025 14:25
《異動股》比特幣ETF漲近半成，比特幣衝高突破12.2萬美元
《經濟通通訊社11日專訊》比特幣ETF大漲，華夏比特幣(03042)升4.6%，報15.14元，FA南方比特幣(03066)升4.6%，報41.32元，FA三星比特幣(03135)升4.5%，報41.42元，博時比特幣(03008)升4.3%，報9.49元。
以太幣ETF跟漲，FA南方以太幣(03068)升9.5%，報20.32元，嘉實以太幣(03179)升9.9%，報10.44元，華夏以太幣(03046)升9.9%，報10.35元，博時以太幣(03009)升9.7%，報3.314元。
積極的宏觀經濟前景推高包括加密貨幣在內的風險資產，比特幣今日持續衝高至12.2萬美元上方，逼近上個月所創下的歷史高點。比特幣現報12.20萬美元，按日升3.41%；以太幣現報4301.31美元，按日升2.04%。
消息面上，上周美國總統特朗普簽署一項行政命令，指示勞工部努力允許加密貨幣、私募股權和其他另類資產納入401(k)退休計劃。另外，現貨ETF流入加密貨幣市場，上周又有2.53億美元的淨流入，需求強勁。至於宏觀經濟層面，市場對美國美聯儲可能降息抱持樂觀態度，帶動美元走軟，低利率環境下通常利好加密貨幣。
現時，恒生指數報24882，升23點或升不足0.1%，主板成交超過1525億元。國企指數報8881，跌13點或跌0.2%。恒生科技指數報5453，跌7點或跌0.1%。即月期指新報24862，升28點，低水20點。即月國指期貨報8882，跌9點，平水。即月科指期貨新報5453，跌8點，高水6點。
(nw)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|FA南方比特幣(03066)
|41.32元
|升4.55%
|FA三星比特幣(03135)
|41.42元
|升4.49%
|華夏比特幣(03042)
|15.14元
|升4.63%
|嘉實比特幣(03439)
|15.15元
|升4.12%
|博時比特幣(03008)
|9.49元
|升4.29%
|FA南方以太幣(03068)
|20.32元
|升9.54%
|嘉實以太幣(03179)
|10.44元
|升9.89%
|博時以太幣(03009)
|3.314元
|升9.66%
|華夏以太幣(03046)
|10.35元
|升9.87%
|中國寶力科技(00164)
|0.42元
|跌1.18%
|新火科技控股(01611)
|4.97元
|升8.28%
|博雅互動(00434)
|8.66元
|升6.91%
|嘉實比特幣(03439)
|15.15元
|升4.12%