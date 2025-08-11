11/08/2025 10:13

【穩定幣】金管局籲市民提防穩定幣不實資訊

《經濟通通訊社11日專訊》金管局在社交平台帖文表示，香港《穩定幣條例》連同穩定幣發行人監管制度，在本月1日正式生效。最近金管局留意到市面流傳一份有金管局標誌、關於銷售穩定幣的宣傳單張。金管局澄清並沒有發出過任何有關的宣傳單張，提醒市民要小心留意。



根據《條例》，穩定幣「銷售」需要透過受監管的渠道進行，只有「認許提供者」(permitted offerors)可以合法「要約提供」穩定幣。現時「認許提供者」只限於持牌穩定幣發行人；獲證監會發牌進行第1類受規管活動的法團；獲證監會發牌的虛擬資產交易平台，銀行及儲值支付工具持牌人。



金管局表示，非「認許提供者」不可以向零售或專業投資者「要約提供」穩定幣。虛擬資產場外交易機構(OTC)目前不屬於《條例》下的「認許提供者」。(bi)