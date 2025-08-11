11/08/2025 12:11

滙豐香港見證開戶服務點增至67個，可開立大灣區II類帳戶

《經濟通通訊社11日專訊》滙豐香港宣布，提供滙豐中國大灣區人民幣II類結算帳戶見證開戶服務的分行，由此前的22個即時增加至67個，讓客戶能夠更方便辦理手續開立戶口，綁定內地電子錢包，盡享便利消費體驗。



年滿18歲、持有香港永久性居民身份證及回鄉證等有效證件的客戶，只需於網上預約前往指定的香港分行遞交申請。開戶流程亦大幅簡化，客戶只需到分行一次辦理手續，最快兩個工作天便可開立大灣區II類賬戶。



開立大灣區II類帳戶費用全免，亦無最低結餘要求。客戶可以透過滙豐香港人民幣戶口轉帳至大灣區II類帳戶，並綁定內地第三方支付服務電子錢包，以在內地進行日常消費和支付。每日交易限額為1萬元人民幣，年度交易限額為20萬元人民幣。(bi)