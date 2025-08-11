11/08/2025 19:33

《再戰明天》美國公布CPI，銀娛萬洲中聯通公布業績

《經濟通通訊社11日專訊》美國公布CPI，及銀娛萬洲中聯通公布業績，料為周二（12日）市場焦點。



*澳洲央行公布議息結果，里奇蒙聯儲總裁發表講話*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間12:30pm，澳洲央行公布貨幣政策決定聲明；1:30pm，央行總裁布洛克舉行記者會。晚上10:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布7月貨幣供應M2；7月貨幣供應M3。9:30am，澳洲公布7月NAB 企業信心指數。12:30pm，澳洲公布官方指標利率，料由3.85%降至3.6%。2:00pm，英國公布7月失業率。8:30pm，美國公布7月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料由2.7%擴大至2.8%，經季節調整料由327.6升至328.52。



在本港，明日公布業績的公司有:銀河娛樂(00027)、萬洲國際(00288)、中國聯通(00762)、騰訊音樂-SW(01698)等。



此外，明日古茗(01364)將有基石投資者持股解禁。



另外，騰訊(00700)及京東(09618)於周三（13日）收市後公布業績。中國於周五（15日）公布7月固定資產投資、工業生產、零售消費及房地產等數據。(wa)