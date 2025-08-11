11/08/2025 09:39

滙豐廖宜建：人幣股票交易櫃台納港股通，助豐富離岸人幣產品選擇

《經濟通通訊社11日專訊》滙豐集團亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建接受《新華社》訪問時表示，港府持續推動將人民幣股票交易櫃台納入港股通，能便利內地投資者直接以人民幣參與港股通，亦可以將豐富離岸人民幣產品的選擇，從而鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務中心和國際財富管理中心的地位。



香港證監會早前發布的《2024年資產及財富管理活動調查》指，截至2024年底，香港管理資產總值按年增長13%，達到35萬億元。當中，私人銀行及私人財富管理業務管理資產總值按年增長15%，錄得3840億元淨資金流入。



報道亦提及，多間本港銀行今年上半年的財富管理業務取得顯著增長。其中，滙豐集團在財富管理業務新增60萬名客戶；渣打香港富裕客群總數按年增長8%，淨新增資金上升35%，財富方案業務收入上漲30%。(jl)