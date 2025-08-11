11/08/2025 11:43
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息跌勢持續連跌兩日
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報0.95202厘，跌0.691基點，是8月6日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.62893厘，升0.214基點。
隔夜息報0.19417厘，跌7.857基點，是8月6日後最低；一周拆息跌7.964基點，報0.35厘，兩周則跌0.214基點，報0.5厘。長息方面，六個月拆息跌1.107基點，報2.21179厘，一年期則跌1.208基點，報2.64381厘。
港元匯價今日在7.8495-7.85之間上落，最新報7.8499。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.19417厘，跌7.857基點，是8月6日後最低；一周拆息跌7.964基點，報0.35厘，兩周則跌0.214基點，報0.5厘。長息方面，六個月拆息跌1.107基點，報2.21179厘，一年期則跌1.208基點，報2.64381厘。
港元匯價今日在7.8495-7.85之間上落，最新報7.8499。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.19417
|-7.857
|一周
|0.35
|-7.964
|兩周
|0.5
|-0.214
|一個月
|0.95202
|-0.691
|兩個月
|1.32917
|-0.589
|三個月
|1.62893
|+0.214
|六個月
|2.21179
|-1.107
|一年
|2.64381
|-1.208
資料來源：香港銀行公會