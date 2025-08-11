11/08/2025 11:43

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.19417 -7.857 一周 0.35 -7.964 兩周 0.5 -0.214 一個月 0.95202 -0.691 兩個月 1.32917 -0.589 三個月 1.62893 +0.214 六個月 2.21179 -1.107 一年 2.64381 -1.208

《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報0.95202厘，跌0.691基點，是8月6日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.62893厘，升0.214基點。隔夜息報0.19417厘，跌7.857基點，是8月6日後最低；一周拆息跌7.964基點，報0.35厘，兩周則跌0.214基點，報0.5厘。長息方面，六個月拆息跌1.107基點，報2.21179厘，一年期則跌1.208基點，報2.64381厘。港元匯價今日在7.8495-7.85之間上落，最新報7.8499。資料來源：香港銀行公會