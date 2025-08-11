11/08/2025 09:18
【聚焦人幣】人幣中間價貶23點子，兩連跌，報7.1405
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1405，較上個交易日跌23點子，兩連跌，較市場預測偏強近450點，上個交易日報7.1382。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1405
|+23.00
|1歐元/人民幣
|8.3349
|-32.00
|100日圓/人民幣
|4.8495
|-206.00
|1港元/人民幣
|0.9096
|+2.70
|1英鎊/人民幣
|9.6234
|+128.00
|1澳元/人民幣
|4.6667
|+56.00
|1紐元/人民幣
|4.2636
|+1.00
|1新加坡/人民幣
|5.5678
|-39.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8604
|-31.00
|1加元/人民幣
|5.2051
|+22.00
|1人民幣/林吉特
|0.5932
|+18.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1362
|+898.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4779
|-10.00
|1人民幣/韓元
|193.6900
|+28.00